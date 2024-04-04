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إلغاء تمرين فريق نادي الزمالك بسبب حالة وفاة

4/4/2024 7:18:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألغى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري مران الفريق، الذي كان مقرراً له مساء أمس، باستاد النادي بسبب وفاة المعد البدني محمد مدحت.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك، أمس، أن إلغاء المران بسبب حالة الوفاة برغم استعدادات الفريق لمواجهة مواطنه وضيفه مودرن فيوتشر، يوم الأحد القادم، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

ونعى نادي الزمالك ومجلس إدارته، برئاسة حسين لبيب، المتوفى، في بيان جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

يُذكر أن الزمالك فاز 2 / 1 على فيوتشر في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضي على ملعب منافسه، ليصبح على مشارف التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية التي توج بها عام 2019.

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