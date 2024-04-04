إلغاء تمرين فريق نادي الزمالك بسبب حالة وفاة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألغى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري مران الفريق، الذي كان مقرراً له مساء أمس، باستاد النادي بسبب وفاة المعد البدني محمد مدحت.
وذكر المركز الإعلامي للزمالك، أمس، أن إلغاء المران بسبب حالة الوفاة برغم استعدادات الفريق لمواجهة مواطنه وضيفه مودرن فيوتشر، يوم الأحد القادم، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).
ونعى نادي الزمالك ومجلس إدارته، برئاسة حسين لبيب، المتوفى، في بيان جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
يُذكر أن الزمالك فاز 2 / 1 على فيوتشر في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضي على ملعب منافسه، ليصبح على مشارف التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية التي توج بها عام 2019.
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