السجن 30 سنة لمتهم شارك بهجوم في فرنسا منذ 6 أعوام

قضت محكمة، أمس، بسجن أحد الشركاء في هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد في عام 2018، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية 30 سنة.

وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم (42 عاماً) بمساعدة المسلح على تنفيذ مخططاته الإرهابية عن طريق جلب اللأسلحة. وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ويخضع أربعة متهمين متآمرين مع الجاني للمحاكمة في باريس منذ فبراير الماضي. ويتردد أن المتهمين -كلهم رجال- ساعدوا في جلب الأسلحة من أجل الهجوم.

وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين، ساعدا في جلب أسلحة دون العلم بخطط الهجوم، أربع سنوات وخمس سنوات.

وجرى تعليق تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم حيث كان قضيا بالفعل فترة طويلة قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، أو يمكن وضع سوار حول الكاحل للمراقبة، ووضعهما قيد الإقامة الجبرية، وتمت تبرئة المتهم الرابع، ويمكن أن يتم الطعن على الأحكام.

وهاجم شريف شيكات (29 عاماً) أشخاصاً بسلاح ناري وسكين كبير في أزقة وساحات المدينة وسط صخب وضجيج، قبل عيد الميلاد مساء يوم 11 ديسمبر 2018.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز