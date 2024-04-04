«أطباء بلا حدود»: غزة غير صالحة للحياة البشرية

جددت منظمات غير حكومية دولية، أمس، التحذير من استحالة العمل فعلياً في قطاع غزة، في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وهي نزاع يرقى في نظر رئيسة منظمة أطباء بلا حدود إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وتأتي تصريحات المنظمات بعد ثلاثة أيام من مقتل سبعة أعضاء في منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) في غارات إسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر حيث يشارف النزاع على دخول شهره السابع.

وعقد ممثلون للعديد المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة (أطباء بلا حدود، أوكسفام، أطباء العالم، منظمة أنفذوا الأطفال) مؤتمراً صحافياً عبر الإنترنت.

وقالت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا، إيزابيل ديفورني، إن استهداف عمال الإغاثة «ليس مفاجئاً؛ لأننا شهدنا على مدى ستة أشهر الخيارات التي اتخذتها إسرائيل التي تشنّ حرباً ضد سكان محاصرين بالكامل، محرومين من الغذاء ويتعرضون لقصف مكثف. تصبح غزة تدريجياً غير صالحة للحياة البشرية».

وأضافت أن هذه المنظمات غير الحكومية لا تخطط للمغادرة في هذه المرحلة، حتى لو كان هذا السؤال يطرح يومياً.

وأكدت أن «شروط تقديم المساعدة الإنسانية غير مستوفاة»، ولكن «لن نتوقف عن العمل في غزة»، حيث يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود 300 متعاون فلسطيني، إضافة إلى عدد من الأجانب.

وذكّرت بأن محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى «اتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية، وقد فعلت إسرائيل حتى الآن العكس، حيث واصلت منع المساعدات الإنسانية وتدمير بنى تحتية حيوية مثل ما أظهر (استهداف عناصر) المطبخ المركزي العالمي وتدمير مستشفى الشفاء».

وأضافت: «أي دولة تقدم الدعم العسكري لإسرائيل: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا، هي متواطئة أخلاقياً وسياسياً فيما يرقى في نظرنا إلى مستوى الإبادة الجماعية».

وفي حين يعيش سكان شمال قطاع غزة على أقل من 245 سعرة حرارية في اليوم - أي «أقل من علبة فاصوليا» - فإن المنطقة «يجب أن تكون منطقة تحرك ضد مجاعة. لكنها بدلاً من ذلك منطقة حرة لإطلاق النار»، وفق ما قال سكوت بول، من منظمة أوكسفام، التي يعمل بها 26 شخصاً في غزة.

وأضاف بول: «لقد أثار الهجوم على قافلة المطبخ المركزي العالمي غضباً لم نشهده منذ ستة أشهر، ولكن دعنا نقول: هذا الهجوم ليس حالة شاذة. لقد قُتل بالفعل أكثر من 200 عامل في المجال الإنساني، إنه أمر منهجي، إلا أنه طاول هذا الأسبوع عاملين دوليين».

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