نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية الكويتية تتجاوز 50%

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية، التي أجريت أمس لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة، بلغت 50.08 في المئة بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش). ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع عند منتصف الليل.

والانتخابات هي الرابعة منذ ديسمبر 2020، وهي الأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميراً للبلاد في نهاية العام الماضي.

وتوقع نصار الخالدي، رئيس شركة مجموعة قياس للاستشارات السياسية والاستراتيجية، أن تتجاوز نسبة المشاركة 65 في المئة بنهاية التصويت.

وقال الخالدي: «المواطنون مؤمنون بالديمقراطية»، مشيداً بإجراءات تنظيم التصويت وبالإقبال الكبير من الناخبين.

ويتنافس 200 مرشح على أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو 835 ألفاً لاختيار 50 عضواً.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء، ووفقاً لنظام الصوت الواحد، الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 12 ظهراً حتى 12 بعد منتصف الليل.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وقام رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح بجولة على بعض اللجان الانتخابية.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية إشادته بمشاركة المواطنين ومصافحته رجال الأمن المشاركين في تأمين العملية الانتخابية.

وقال تلفزيون الكويت إن رئيس الوزراء أشاد بالسير المحكم والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع.

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