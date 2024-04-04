إغلاق صناديق الاقتراع وبدء الفرز ونسبة التصويت تجاوزت الـ 61%

(MENAFN
- Al-Anbaa) كما هو مقرر تم إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا في جميع المراكز الانتخابية، ووفقا للإحصائيات الأولية تجاوزت نسبة المشاركة الـ 61% في الدوائر الخمس، ولوحظ ارتفاع نسبة المشاركة مساء، حيث كان الإقبال لافتا من الناخبين والناخبات حتى إغلاق الصناديق.
هذا، وسارت العملية الانتخابية بكل يسر ومن دون أي حوادث بسبب التنظيم الجيد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وجهود المتطوعين وتجاوب الناخبين والناخبات مع القائمين على سير الانتخابات.
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