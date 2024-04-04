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إغلاق صناديق الاقتراع وبدء الفرز ونسبة التصويت تجاوزت الـ 61%

4/4/2024 7:11:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كما هو مقرر تم إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا في جميع المراكز الانتخابية، ووفقا للإحصائيات الأولية تجاوزت نسبة المشاركة الـ 61% في الدوائر الخمس، ولوحظ ارتفاع نسبة المشاركة مساء، حيث كان الإقبال لافتا من الناخبين والناخبات حتى إغلاق الصناديق.

هذا، وسارت العملية الانتخابية بكل يسر ومن دون أي حوادث بسبب التنظيم الجيد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وجهود المتطوعين وتجاوب الناخبين والناخبات مع القائمين على سير الانتخابات.

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