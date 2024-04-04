صاحب السمو يشكر الوزارات والجهات المشاركة في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الأمير يُقدِّر جهود أعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات بكل كفاءة وشفافية
بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ببرقيات شكر إلى سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، أعرب فيها سموه، عن بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2024، وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات.
كما عبر سموه، عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية، سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.
كما أشاد سموه، بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديموقراطي.
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