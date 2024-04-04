صاحب السمو يشكر الوزارات والجهات المشاركة في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2024

الأمير يُقدِّر جهود أعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات بكل كفاءة وشفافية



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ببرقيات شكر إلى سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، أعرب فيها سموه، عن بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2024، وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات.

كما عبر سموه، عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية، سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.

كما أشاد سموه، بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديموقراطي.