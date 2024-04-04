القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب إنجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، في مقر الوزارة اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك، وذلك للوقوف على المشاريع السياحية بالمحافظة ونسب انجازها والتحديات التي تواجهها محافظة الكرك سياحيا.
وبحث القيسي، خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين، وفريق الوزارة، ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، سبل تطوير المشهد السياحي بالمحافظة .
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