Friday, 05 April 2024 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب إنجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

4/4/2024 7:06:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، في مقر الوزارة اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك، وذلك للوقوف على المشاريع السياحية بالمحافظة ونسب انجازها والتحديات التي تواجهها محافظة الكرك سياحيا.

وبحث القيسي، خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين، وفريق الوزارة، ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، سبل تطوير المشهد السياحي بالمحافظة .

MENAFN04042024000208011052ID1108061264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث