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العلوم والتكنولوجيا تقيم إفطارا للأيتام

4/4/2024 7:06:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس، مأدبة إفطار رمضاني لعدد من الأطفال الأيتام من محافظة إربد بالتعاون مع نادي العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وضمن حملات مبادرة "رحيق الخير" .

وذلك تجسيدًا لروح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي تعتز بها الجامعة.

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