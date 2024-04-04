العلوم والتكنولوجيا تقيم إفطارا للأيتام

العلوم والتكنولوجيا تقيم إفطارا للأيتام
التاريخ
4/4/2024 7:06:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس، مأدبة إفطار رمضاني لعدد من الأطفال الأيتام من محافظة إربد بالتعاون مع نادي العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وضمن حملات مبادرة "رحيق الخير" .
وذلك تجسيدًا لروح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي تعتز بها الجامعة.
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