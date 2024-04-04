تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة
التاريخ
4/4/2024 7:06:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الاجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة .
التحذيرات :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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