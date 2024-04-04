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الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

4/4/2024 7:06:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجياً بحالة عدم من الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم الاثنين القادم ؛ حيث تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما من المتوقع ان تهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، ومع ساعات الليل يتوقع ان تمتد الهطولات إلى اجزاء من المناطق الجنوبية.


ووفق ادارة الارصاد الجوية تشتد يوم الثلاثاء حالة عدم الاستقرار الجوي لتهطل زخات من المطر في اماكن مختلفة من المملكة بما فيها منطقة العقبة، يتوقع ان تكون هذه الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما قد يؤدي إلى جريان الاودية وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

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