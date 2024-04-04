الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

ووفق ادارة الارصاد الجوية تشتد يوم الثلاثاء حالة عدم الاستقرار الجوي لتهطل زخات من المطر في اماكن مختلفة من المملكة بما فيها منطقة العقبة، يتوقع ان تكون هذه الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما قد يؤدي إلى جريان الاودية وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.