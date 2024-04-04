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أطباء بلا حدود: مقتل موظفي الإغاثة جزء من هجمات مُمنهجة على المجال الإنساني

4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير، إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موظفي المطبخ المركزي العالمي "هي جزء من نفس النمط من الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والمدارس والمنازل".

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