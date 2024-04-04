أطباء بلا حدود: مقتل موظفي الإغاثة جزء من هجمات مُمنهجة على المجال الإنساني

أطباء بلا حدود: مقتل موظفي الإغاثة جزء من هجمات مُمنهجة على المجال الإنساني
التاريخ
4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير، إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موظفي المطبخ المركزي العالمي "هي جزء من نفس النمط من الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والمدارس والمنازل".
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