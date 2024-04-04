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الليالي الرمضانية في عجلون تواصل فعالياتها الترفيهية

4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل مديرية الثقافة بمحافظة عجلون فعالياتها الرمضانية الترفيهية المميزة للأسبوع الثاني على التوالي في ساحة المركز الثقافي.


وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن مثل هذه الأنشطة والبرامج والفعاليات تأتي لتعزيز قيم الترابط وروح التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل .

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