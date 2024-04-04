الليالي الرمضانية في عجلون تواصل فعالياتها الترفيهية
التاريخ
4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل مديرية الثقافة بمحافظة عجلون فعالياتها الرمضانية الترفيهية المميزة للأسبوع الثاني على التوالي في ساحة المركز الثقافي.
وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن مثل هذه الأنشطة والبرامج والفعاليات تأتي لتعزيز قيم الترابط وروح التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل .
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