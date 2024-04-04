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تواصل فعاليات البرنامج الثقافي الرمضاني في الزرقاء

4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصلت اليوم الخميس في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات برنامج الأنشطة الثقافية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك"رمضانيات" ، بحضور جمع من أهالي الزرقاء.

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