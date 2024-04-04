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بلدية طبقة فحل تكثف حملاتها لمكافحة البعوض

4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت بلدية طبقة في لواء الأغوار الشمالية تكثيف حملاتها لمكافحة البعوض والحشرات في مناطقها استجابة لشكاوى مواطنين.


وقال رئيس البلدية كثيب الغزاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الحملات تأتي اثر تزايد أضرار البعوض والحشرات وآثارها البيئية السلبية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة .

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