بلدية طبقة فحل تكثف حملاتها لمكافحة البعوض
التاريخ
4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت بلدية طبقة في لواء الأغوار الشمالية تكثيف حملاتها لمكافحة البعوض والحشرات في مناطقها استجابة لشكاوى مواطنين.
وقال رئيس البلدية كثيب الغزاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الحملات تأتي اثر تزايد أضرار البعوض والحشرات وآثارها البيئية السلبية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة .
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