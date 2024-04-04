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الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الخميس، مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى ايجاز قدمه مدير مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة حول المهام والواجبات التي يقوم بها المركز وتطلعاته المستقبلية لتطوير خطط التدريب في مجال العمليات الخاصة، بهدف المحافظة على السمعة العالمية التي وصل إليها المركز من حيث إعداد وتدريب ضباط وأفراد العمليات الخاصة.

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