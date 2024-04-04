5 اصابات بحادث سير في اربد
التاريخ
4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 5 أشخاص مساء الخميس في بلدة المنصورة/ منطقة سيفين في لواء بني كنانة، حيث تم نقل الإصابات بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمركز دفاع مدني المنصورة إلى مستشفى اليرموك الحكومي، ووصفت حالاتهم بالمتوسطة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية،فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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