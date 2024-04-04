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5 اصابات بحادث سير في اربد

4/4/2024 7:06:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 5 أشخاص مساء الخميس في بلدة المنصورة/ منطقة سيفين في لواء بني كنانة، حيث تم نقل الإصابات بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمركز دفاع مدني المنصورة إلى مستشفى اليرموك الحكومي، ووصفت حالاتهم بالمتوسطة.


يشار إلى أن الأجهزة الأمنية،فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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