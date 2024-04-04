مادبا: استمرار فعاليات برنامج رمضانيات للأسبوع الثاني

مادبا: استمرار فعاليات برنامج رمضانيات للأسبوع الثاني
التاريخ
4/4/2024 7:06:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصلت الخميس فعاليات برنامج رمضانيات للأسبوع الثاني في محافظة مادبا والتي تقام في قاعة بلدية مادبا الكبرى.
وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحية، إن فعاليات هذا الأسبوع وفي يومها الرابع اشتملت على برامج هادفة وتوعوية للأسرة الأردنية.
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