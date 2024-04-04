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مادبا: استمرار فعاليات برنامج رمضانيات للأسبوع الثاني

4/4/2024 7:06:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصلت الخميس فعاليات برنامج رمضانيات للأسبوع الثاني في محافظة مادبا والتي تقام في قاعة بلدية مادبا الكبرى.


وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحية، إن فعاليات هذا الأسبوع وفي يومها الرابع اشتملت على برامج هادفة وتوعوية للأسرة الأردنية.

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