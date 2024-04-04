حملة نظافة شاملة في لواء بني عبيد
التاريخ
4/4/2024 7:06:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نظمت بلدية بني عبيد حملة نظافة شاملة في مناطق ايدون 1 و ايدون 2 والصريح وشوارع أبو راشد والأمير حسن والحصن، لإزالة جميع المكاره الصحية من المناطق والأحياء السكنية بهدف إظهار المنطقة بأجمل حلة قبل حلول عيد الفطر السعيد.
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