Friday, 05 April 2024 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حملة نظافة شاملة في لواء بني عبيد

4/4/2024 7:06:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نظمت بلدية بني عبيد حملة نظافة شاملة في مناطق ايدون 1 و ايدون 2 والصريح وشوارع أبو راشد والأمير حسن والحصن، لإزالة جميع المكاره الصحية من المناطق والأحياء السكنية بهدف إظهار المنطقة بأجمل حلة قبل حلول عيد الفطر السعيد.

MENAFN04042024000208011052ID1108061252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث