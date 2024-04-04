إقالة قادة بجيش الاحتلال على خلفية استهداف عمال إغاثة بغزة

إقالة قادة بجيش الاحتلال على خلفية استهداف عمال إغاثة بغزة
التاريخ
4/4/2024 7:06:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر رئيس أركان جيش الاحتلال إقالة قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة.
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