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إقالة قادة بجيش الاحتلال على خلفية استهداف عمال إغاثة بغزة

4/4/2024 7:06:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر رئيس أركان جيش الاحتلال إقالة قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة.

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