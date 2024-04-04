سويسرا تتّجه للتصويت على الحدّ من الهجرة

MENAFN - Swissinfo) قدّم حزب الشعب السويسري 114,600 توقيع إلى المستشارية الفدرالية في برن، تطالب بإضافة مادّة جديدة بشأن "التنمية السكانية المستدامة" إلى الدستور الفدرالي.



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تم نشر هذا المحتوى على 04 أبريل 2024 - 15:34 2دقائق Keystone-SDA/ث.س

ولا ينبغي، وفقًا للمبادرة، أن يتجاوز عدد السكان، المقيمين.ات بشكل دائم في البلاد، العشرة ملايين نسمة بحلول عام 2050، وإلّا فسيكون على الحكومة أن تضع حدًا لها على أساس معدّل المواليد. وفي حال وصل عدد السكان إلى 9.5 مليون نسمة قبل عام 2050، فإنه سيتعين على الحكومة الفدرالية والبرلمان اتخاذ تدابير في هذا الشأن.

وفي تلك الحالة، لن يتمكن الأشخاص المقبولون.ات مؤقتًا من الحصول على تصريح إقامة دائمة. كما سيتم فرض قيود على عملية لمّ شمل الأسرة. وسيتعين إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية التي تتضمن بنود استثناء أو حماية. وإذا لم يكن كل هذا كافياً، فسيتعين إلغاء اتفاقية حرية تنقّل الأشخاص المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

+ مبادرة جديدة لمكافحة الهجرة إلى سويسرا

ووفقًا لبيان صادر عن الحزب يوم الأربعاء 3 أبريل، فإن المستوى العالي من الدعم لهذه المبادرة“يُظهر مطالبة السكان، بإلحاح، بهجرة مستدامة ومضبوطة بشكل مستقلّ إلى سويسرا”.

وفي هذا السّياق، أكّد مارسيل ديتلينغ، رئيس الحزب المنتخب حديثًا، والذي حلّ محلّ ماركو تشيزا، أنّ مبادرة حزب الشعب تُظهر“كيف يمكن إدارة الهجرة مرّة أخرى بشكل مستقل”، شارحًا أنه“اليوم، يصل الكثير من الأجانب والأجنبيات، وكذلك غير المرغوب فيهم.ن، إلى سويسرا. ونحن نريد هجرة مضبوطة تعود بالنفع على بلدنا وسكّانه”.

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