سويسرا تتّجه للتصويت على الحدّ من الهجرة

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- Swissinfo) قدّم حزب الشعب السويسري 114,600 توقيع إلى المستشارية الفدرالية في برن، تطالب بإضافة مادّة جديدة بشأن "التنمية السكانية المستدامة" إلى الدستور الفدرالي.
تم نشر هذا المحتوى على 04 أبريل 2024 - 15:34 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
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ولا ينبغي، وفقًا للمبادرة، أن يتجاوز عدد السكان، المقيمين.ات بشكل دائم في البلاد، العشرة ملايين نسمة بحلول عام 2050، وإلّا فسيكون على الحكومة أن تضع حدًا لها على أساس معدّل المواليد. وفي حال وصل عدد السكان إلى 9.5 مليون نسمة قبل عام 2050، فإنه سيتعين على الحكومة الفدرالية والبرلمان اتخاذ تدابير في هذا الشأن.
وفي تلك الحالة، لن يتمكن الأشخاص المقبولون.ات مؤقتًا من الحصول على تصريح إقامة دائمة. كما سيتم فرض قيود على عملية لمّ شمل الأسرة. وسيتعين إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية التي تتضمن بنود استثناء أو حماية. وإذا لم يكن كل هذا كافياً، فسيتعين إلغاء اتفاقية حرية تنقّل الأشخاص المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
+ مبادرة جديدة لمكافحة الهجرة إلى سويسرا
ووفقًا لبيان صادر عن الحزب يوم الأربعاء 3 أبريل، فإن المستوى العالي من الدعم لهذه المبادرة“يُظهر مطالبة السكان، بإلحاح، بهجرة مستدامة ومضبوطة بشكل مستقلّ إلى سويسرا”.
وفي هذا السّياق، أكّد مارسيل ديتلينغ، رئيس الحزب المنتخب حديثًا، والذي حلّ محلّ ماركو تشيزا، أنّ مبادرة حزب الشعب تُظهر“كيف يمكن إدارة الهجرة مرّة أخرى بشكل مستقل”، شارحًا أنه“اليوم، يصل الكثير من الأجانب والأجنبيات، وكذلك غير المرغوب فيهم.ن، إلى سويسرا. ونحن نريد هجرة مضبوطة تعود بالنفع على بلدنا وسكّانه”.
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