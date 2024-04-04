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أذربيجان ترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان

4/4/2024 3:18:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-اكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وجاء في بيان الرئاسة الأذربيجانية: "تم طرح العديد من القضايا خلال المحادثة الهاتفية، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان في أذربيجان".

وأضاف: "أشار الرئيس إلهام علييف إلى أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان غير مقبولة على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه رفض التصريحات المتحيزة لعدد من الدول الغربية على أساس المعايير المزدوجة".
وفي وقت سابق، أكد بلينكن إن الاجتماع الثلاثي الذي سيقعد في الـ5 من أبريل بين واشنطن والاتحاد الأوروبي ويريفان مخصص للقضايا الاقتصادية وليس موجها ضد باكو.

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