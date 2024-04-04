ضبط 93 متسولاً في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم، إن لجنة المتابعة والتنسيق لفرق مكافحة التسول ضبطت منذ 17 من آذار الماضي وحتى بداية نيسان 93 متسولاً منهم 21 حدثاً، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التسول والتصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية المؤذية.



وأضاف العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية بحق المضبوطين، كما تم تحويل المضبوطين من الأحداث إلى مركزي مادبا والضليل لتأهيل الأحداث، لافتا إلى تشديد الإجراءات الإدارية للحد من انتشار ومحاربة هذه الظاهرة بكل فاعلية لتوفير بيئة آمنة وكريمة للمواطنين والمقيمين في المجتمع.



وبين، أن اللجنة قامت بعدد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، منها وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التسول والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية وتنظيم حملات للتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين بشأن التسول وتأثيراته السلبية على المجتمع وتطبيق القانون على الذين يمارسون هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تام.



وأكد العتوم، أن هذه الإجراءات ستسهم في الحد من حالات التسول وتحسين جودة الحياة في المجتمع، داعياً الجميع إلى المشاركة الفعالة من خلال التبليغ عن حالات التسول والتعاون مع السلطات المختصة في مكافحتها، حيث أن مكافحة التسول تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون وتضافر جهود المجتمع بأكمله لضمان بناء مجتمع يعمه العدل والرفاهية للجميع.