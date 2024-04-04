أطباء بلا حدود: ما يحتاجه سكان غزة اليوم هو وقف مستدام لإطلاق النار

أطباء بلا حدود: ما يحتاجه سكان غزة اليوم هو وقف مستدام لإطلاق النار
التاريخ
4/4/2024 3:18:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود ان ما يحتاجه سكان غزة اليوم هو وقف مستدام لإطلاق النار.
وطالب بوقف استهداف المدنيين والأطقم الطبية والمستشفيات مشيرا الى ان أي عملية في رفح ستكون نتائجها كارثية ومدمرة.
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