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مؤسسات التعليم العالي يقر استمرارية بكالوريوس الهندسة الصناعية بـ الاردنية

4/4/2024 3:18:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقر مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الخميس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، الهندسة الصناعية، في الجامعة الأردنية.


كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، ماجستير، هندسة الصيانة وإدارة الجودة، وبكالوريوس، أنظمة المعلومات الحاسوبية، والذكاء الإصطناعي، وعلم الحاسوب، في الجامعة الأردنية.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم الحاسوب، وماجستير، علوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس، تكنولوجيا المعلومات/ الأمن السيبراني، هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، وهندسة النظم الطبية الحيوية، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وماجستير، نظم المعلومات الحاسوبية، في جامعة اليرموك.


ووافق المجلس على، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، ادارة المخاطر والتأمين، وماجستير، انتاج وعمليات، واستثمار وتمويل، ومحاسبة وتمويل، في الجامعة الهاشمية.


وأقر المجلس، استمرارية الإعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، حوسبة الأجهزة الذكية، وعلوم مالية ومصرفية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، وماجستير، إدارة الأعمال، وريادة الأعمال، في جامعة الطفيلة التقنية.


ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الشبكات والأمن السيبراني، والشبكات وأمن المعلومات، وماجستير، الأمن السيبراني، في جامعة عمان الأهلية.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، التربية الخاصة، ودبلوم عال، التربية، وماجستير، الإدارة التربوية، في جامعة جدارا، وبكالوريوس، علم الحاسوب، التسويق الإلكتروني والتواصل الأجتماعي، في جامعة فيلادلفيا، وبكالوريوس، الهندسة المدنية، في جامعة جرش، وهندسة أنظمة الروبوتات الذكية، في الجامعة الأميركية في مادبا.

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