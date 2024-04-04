حزب الله: قصفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بقذائف المدفعية

حزب الله: قصفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بقذائف المدفعية
التاريخ
4/4/2024 3:18:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن حزب الله أنه قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
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