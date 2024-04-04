السيناتور الديمقراطي كريس كونز: سأصوت لفرض شروط على المساعدات لإسرائيل إذا دخلت رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز إنه سيصوت لصالح فرض شروط على المساعدات لإسرائيل إذا أمر نتنياهو الجيش بدخول رفح.
وأضاف وصلنا إلى مرحلة يجب أن تكون المساعدات لإسرائيل مشروطة مع استمرار الحرب في غزة.
وبدوره، قال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش إن استهداف عمال الإغاثة دليل مأساوي على أن طريقة إدارة حكومة نتنياهو للحرب خاطئة.
وأكد أن واشنطن تتحمل مسؤولية وقف تمويل إستراتيجية حكومة نتنياهو التي قتلت المدنيين وعمال الإغاثة.
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