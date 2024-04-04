Thursday, 04 April 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيناتور الديمقراطي كريس كونز: سأصوت لفرض شروط على المساعدات لإسرائيل إذا دخلت رفح

4/4/2024 3:18:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز إنه سيصوت لصالح فرض شروط على المساعدات لإسرائيل إذا أمر نتنياهو الجيش بدخول رفح.
وأضاف وصلنا إلى مرحلة يجب أن تكون المساعدات لإسرائيل مشروطة مع استمرار الحرب في غزة.
وبدوره، قال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش إن استهداف عمال الإغاثة دليل مأساوي على أن طريقة إدارة حكومة نتنياهو للحرب خاطئة.
وأكد أن واشنطن تتحمل مسؤولية وقف تمويل إستراتيجية حكومة نتنياهو التي قتلت المدنيين وعمال الإغاثة.













MENAFN04042024000208011052ID1108060859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث