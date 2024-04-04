حزب الله: استهدفنا فريقا فنيا إسرائيليا في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة

حزب الله: استهدفنا فريقا فنيا إسرائيليا في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة
التاريخ
4/4/2024 3:18:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حزب الله إنه استهدف فريقا فنيا إسرائيليا في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة.
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