سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود العدو وآلياته بمنطقة الشيخ عجلين في غزة

سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود العدو وآلياته بمنطقة الشيخ عجلين في غزة
التاريخ
4/4/2024 3:18:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بالقذائف "تجمعا لجنود العدو وآلياته"، بالاشتراك مع قوات عمر القاسم في منطقة الشيخ عجلين في غزة.
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