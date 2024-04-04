وسائل إعلام إسرائيلية: بدء إخلاء سفارات إسرائيل في العالم خوفا من رد فعل إيراني

وسائل إعلام إسرائيلية: بدء إخلاء سفارات إسرائيل في العالم خوفا من رد فعل إيراني
التاريخ
4/4/2024 3:18:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء إخلاء سفارات إسرائيل في العالم خوفا من رد فعل إيراني.
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