الأمم المتحدة: تحركات المساعدات الإنسانية بغزة ستستأنف الليلة

الأمم المتحدة: تحركات المساعدات الإنسانية بغزة ستستأنف الليلة
التاريخ
4/4/2024 3:18:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الأمم المتحدة إن تحركات المساعدات الإنسانية في غزة ستستأنف الليلة بعد تجميد استمر 48 ساعة.
وأضافت الأمم المتحدة أن قافلة مساعدات إنسانية ستتحرك الليلة، وأنها تأمل أن تصل إلى شمال قطاع غزة.
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