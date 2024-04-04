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الأمم المتحدة: تحركات المساعدات الإنسانية بغزة ستستأنف الليلة

4/4/2024 3:18:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الأمم المتحدة إن تحركات المساعدات الإنسانية في غزة ستستأنف الليلة بعد تجميد استمر 48 ساعة.
وأضافت الأمم المتحدة أن قافلة مساعدات إنسانية ستتحرك الليلة، وأنها تأمل أن تصل إلى شمال قطاع غزة.













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