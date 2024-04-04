نتنياهو يمنح وفد التفاوض الإسرائيلي صلاحيات إضافية

نتنياهو يمنح وفد التفاوض الإسرائيلي صلاحيات إضافية
التاريخ
4/4/2024 3:18:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، منح وفد التفاوض صلاحيات إضافية، بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بذوي مجندات محتجزات في غزة.
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