د. أبو هولي: الاونروا ستواجه عجزاً مالياً في ميزانيتها ما لم تستأنف الدول المانحة الأخرى تمويلها المعلق

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اعلان اليابان استئناف تمويلها للأونروا بعد قرار تجميده في شباط الماضي بعد المزاعم الإسرائيلية، كما رحبت بالدعم الفرنسي والكويتي واعلانهما عن تسديد التزاماتهما المالية تجاه الاونروا .

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي ان قرار استئناف اليابان اعادة تمويلها المالي للأونروا الذي بلغ 48.5 مليون دولار في العام 2023 سيمكن الاونروا من القيام بمهامها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 والمضي قدماً في إنقاذ أرواح الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مخيمات اللاجئين في الدول العربية المضيفة بما فيها فلسطين.

وقال:

“نرحب بالدعم الياباني للأونروا لدعم ميزانيتها للعام 2024، ونتطلع ان يشكل قرار استئناف تمويلها خطوة لإعادة الثقة بينهما التي ترسخت على مدار سبعة عقود من الزمن اثبتت فيها اليابان بانها شريك قوي

صاحب الوكالة منذ إنشائها”

وشدد د. أبو هولي بأهمية الدعم الياباني المخصص لميزانية المشاريع والنداءات الطارئة لفلسطين وسوريا مما

يعطي الاونروا القدرة على الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الطارئة خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض سكانه لحرب إبادة وتجويع تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة اشهر .

وأكد د. أبو هولي على دعم منظمة التحرير الفلسطينية للخطوات الإصلاحية والضوابط الداخلية التي تنتهجها الاونروا لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية والحوكمة في عملها الا انها ترفض بشدة أي شروط أو املاءات تقيد عمل برامج الاونروا أو خدماتها التي تقدمها للاجئين، خاصة فيما يتعلق بتعديل المنهاج الذي يدرس في مدراسها الذي هو اختصاص حكومة البلد المضيف.

وفي ذات السياق رحب د. بو هولي بالدعم الفرنسي للأونروا، والذي يقدر بـ

30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لدعم برامجها الأساسية والطارئة وخاصة في قطاع غزة ، كما رحب بتقديم دولة الكويت مساهمتها المالية المخصصة للأونروا للعام 2024 بقيمة 2 مليون دولار .

وأوضح د. بو هولي بان فرنسا والكويت من الدول التي عبرت عن دعمها للأونروا رغم المزاعم الإسرائيلية، وحافظت على تمويلها للأونروا وتسديده في موعده المحدد، ورفضت الانسياق للمشروع الاسرائيلي، الذي عبّر عنه المسؤولون في حكومة الاحتلال، بأنه لن يكون دور للأونروا في المستقبل.

وأشار الى ان الدعم المالي الفرنسي والكويتي الموجه لـ“الأونروا” سيساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين ودول المضيفة، كما أنه سيساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية المنقذة للحياة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ونزوح قسري

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ودعا د. أبو هولي الدول المانحة التي تواصل تعليق تمويلها ان تحذو حذو الدول التي استأنفت تمويلها وهي السويد وأستراليا، وألمانيا، وكندا والاتحاد الأوروبي وآخرها اليابان، وان تنخرط في عملية الاستثمار في التنمية البشرية لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة والاستثمار في المساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أبو هولي بالرغم من استئناف ستة دول تمويلها للأونروا من مجموعة 16 دولة علقت تمويلها بسبب المزاعم الإسرائيلية الا انه لا تزال عشرة دول تواصل تعليق تمويلها والذي يقدر مجموعه بـ

363 مليون دولار ما نسبته 43% من الدخل المتوقع لعام 2024 ، لافتا الى ان الأموال المتوفرة في ميزانية الأونروا تغطي احتياجات الأونروا حتى نهاية شهر أيار/مايو المقبل ، وستتعرض لعجز أكبر من سابقه بكثير في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة اذا لم تستأنف الدول المانحة تمويلها المعلق.

وشدد د. أبو هولي بانه طالما لا يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ستواصل“الأونروا” عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض لممنوح لها بالقرار 302 مؤكداً بان الاونروا ستبقى حاجة وضرورة قائمة لملايين اللاجئين لما تمثله من شريان حياة لهم .

وكان د. أبو هولي التقى خلال الأسابيع الماضية بممثلي الدول المانحة التي علقت تمويلها للأونروا في مدينة رام الله لاطلاعهم على التحديات التي تواجه الاونروا وحثهم على استئناف تمويلهم

والتزامهم الأخلاقي والسياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لمقررات الشرعية الدولية