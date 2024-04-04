جادو تبحث مع السفير السريلانكي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / بحثت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة أمل جادو، مع سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى دولة فلسطين ناوالاجي كوراي آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، وفرض النزوح والتهجير القسري.

واستعرضت جادو خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الخميس، الوضع المتصاعد في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من التوسع الاستعماري، والاعتداءات، والاعتقالات اليومية بحق المواطنين، تزامنا مع فرض إجراءات قاسية وانتقامية بحق المعتقلين في معتقلات الاحتلال.

وثمنت التبرع المالي المقدم من الرئيس السريلانكي رانيل ويكريماسنغها، والحكومة السريلانكية بقيمة مليون دولار، وذلك لصالح رعاية أطفال فلسطين في غزة، عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشادت بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وبالموقف السريلانكي التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطيني غير قابلة للتصرف.

من جانبه، أكد السفير ناوالاجي موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أهمية التزام إسرائيل بتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بوقف إطلاق النار الفوري في غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف، والتنسيق المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



