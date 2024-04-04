بترت أرجلهم بسبب آثار الأصفاد ويأكلون الأعشاب ... طبيب إسرائيلي يكشف فظائع في سجن سري بالنقب

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / كشف طبيب إسرائيلي عن جرائم تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من غزة، المحتجزين بسجن في صحراء النقب، وقال وفق ما نقلته صحيفة“هآرتس”، الخميس
إن سلطات الاحتلال“تقترف مخالفات قانونية في سجن سري بالنقب”.
الصحيفة أوضحت أن ما كشفه الطبيب جاء في رسالة تم تسليمها الأسبوع الماضي إلى وزير جيش الاحتلال ووزير الصحة والمستشار القانوني للحكومة ، حيث وصف ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون المحتجزون هناك.
وحسب شهادة الطبيب فإن سلطات الاحتلال تعرّض صحة الأسرى الفلسطينيين من غزة للخطر، والدولة نفسها تخاطر بخرق القانون. وأشار في رسالته إلى أنه“في هذا الأسبوع فقط خضع مريضان لبتر ساقيهما بسبب آثار الأصفاد، ولسوء الحظ هذا الأمر أصبح حدثاً روتينياً”.
كما أضاف الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى ميداني تابع للسجن السري في صحراء النقب، أن المعتقلين يتغذّون على الأعشاب، ويتغوطون في حفاظات، وتظل أيديهم مقيدة باستمرار، هي ظواهر تتعارض مع المعايير الطبية والقانون الدولي، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.
فيما سبق كشفت منظمات حقوقية فلسطينية منّها هيئة الأسرى ونادي الاسير نقلاً عن الأسرى الفلسطينيين والمحامين جرائم تعرضوا لها على يد الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقالهم من قطاع غزة.
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