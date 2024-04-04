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بترت أرجلهم بسبب آثار الأصفاد ويأكلون الأعشاب ... طبيب إسرائيلي يكشف فظائع في سجن سري بالنقب

4/4/2024 3:17:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / كشف طبيب إسرائيلي عن جرائم تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من غزة، المحتجزين بسجن في صحراء النقب، وقال وفق ما نقلته صحيفة“هآرتس”، الخميس
إن سلطات الاحتلال“تقترف مخالفات قانونية في سجن سري بالنقب”.

الصحيفة أوضحت أن ما كشفه الطبيب جاء في رسالة تم تسليمها الأسبوع الماضي إلى وزير جيش الاحتلال ووزير الصحة والمستشار القانوني للحكومة ، حيث وصف ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون المحتجزون هناك.

وحسب شهادة الطبيب فإن سلطات الاحتلال تعرّض صحة الأسرى الفلسطينيين من غزة للخطر، والدولة نفسها تخاطر بخرق القانون. وأشار في رسالته إلى أنه“في هذا الأسبوع فقط خضع مريضان لبتر ساقيهما بسبب آثار الأصفاد، ولسوء الحظ هذا الأمر أصبح حدثاً روتينياً”.

كما أضاف الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى ميداني تابع للسجن السري في صحراء النقب، أن المعتقلين يتغذّون على الأعشاب، ويتغوطون في حفاظات، وتظل أيديهم مقيدة باستمرار، هي ظواهر تتعارض مع المعايير الطبية والقانون الدولي، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

فيما سبق كشفت منظمات حقوقية فلسطينية منّها هيئة الأسرى ونادي الاسير نقلاً عن الأسرى الفلسطينيين والمحامين جرائم تعرضوا لها على يد الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقالهم من قطاع غزة.


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