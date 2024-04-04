ماكدونالدز العالمية تشتري امتيازها من الوكيل في إسرائيل

ماكدونالدز العالمية تشتري امتيازها من الوكيل في إسرائيل
التاريخ
4/4/2024 3:10:05 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) حسمت شركة ماكدونالدز العالمية موضوع فروعها في إسرائيل، حيث استعادت اليوم حصة وكيلها هناك لعدم التزامه بشروط وأصول الاتفاقية معها.
وستقوم الشركة بعد ذلك بإيجاد وكيل جديد يلتزم بشروطها، والتي لا تسمح بأن يتدخل بأي نشاط غير خدمة عملائها ويمثل نشاطها
التجاري
فقط.
MENAFN04042024000130011022ID1108060746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.