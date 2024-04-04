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ماكدونالدز العالمية تشتري امتيازها من الوكيل في إسرائيل

4/4/2024 3:10:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حسمت شركة ماكدونالدز العالمية موضوع فروعها في إسرائيل، حيث استعادت اليوم حصة وكيلها هناك لعدم التزامه بشروط وأصول الاتفاقية معها.

وستقوم الشركة بعد ذلك بإيجاد وكيل جديد يلتزم بشروطها، والتي لا تسمح بأن يتدخل بأي نشاط غير خدمة عملائها ويمثل نشاطها
التجاري
فقط.

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