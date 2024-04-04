وزير الشؤون المشاركة في العرس الديموقراطي التزام وطني

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الخميس إن المشاركة في العرس الديموقراطي التزام وطني.
واضاف الصباح في تصريح للصحافيين عقب الإدلاء بصوته في لجنة ثانوية العصماء بنت الحارث في الدائرة الثانية "اتواجد اليوم تنفيذا للتوجيهات السامة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في كلمته التي أدلى بها سموه بمناسبة العشر الاواخر من رمضان والتي دعا خلالها إلى حسن الاختيار متمنيا التوفيق للجميع"
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