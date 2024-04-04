Thursday, 04 April 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الشؤون المشاركة في العرس الديموقراطي التزام وطني

4/4/2024 3:10:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الخميس إن المشاركة في العرس الديموقراطي التزام وطني.

واضاف الصباح في تصريح للصحافيين عقب الإدلاء بصوته في لجنة ثانوية العصماء بنت الحارث في الدائرة الثانية "اتواجد اليوم تنفيذا للتوجيهات السامة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في كلمته التي أدلى بها سموه بمناسبة العشر الاواخر من رمضان والتي دعا خلالها إلى حسن الاختيار متمنيا التوفيق للجميع"

MENAFN04042024000130011022ID1108060745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث