وزير الشؤون المشاركة في العرس الديموقراطي التزام وطني

واضاف الصباح في تصريح للصحافيين عقب الإدلاء بصوته في لجنة ثانوية العصماء بنت الحارث في الدائرة الثانية "اتواجد اليوم تنفيذا للتوجيهات السامة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في كلمته التي أدلى بها سموه بمناسبة العشر الاواخر من رمضان والتي دعا خلالها إلى حسن الاختيار متمنيا التوفيق للجميع"

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