رئيس الوزراء يتفقد عددا من مراكز الاقتراع

رئيس الوزراء يتفقد عددا من مراكز الاقتراع
التاريخ
4/4/2024 3:10:04 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بجولة تفقدية، شملت عددا من مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة 2024.
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