الكشف عن القائمة الأولية لمشاركي بينالي الشارقة 16

تعلن مؤسسة الشارقة للفنون عن اختيارها الأولي للفنانين المشاركين في الدورة السادسة عشرة من بينالي الشارقة، التي يعمل على تقييمها كلٌّ من: علياء سواستيكا، مدير مؤسسة بينالي جوغيا في يوغياكارتا، وأمل خلف، مدير البرامج في مؤسسة كيوبت، وقيّمة المعارض في غاليرهات سربنتين، لندن، وميغان تاماتي كيونيل، قيّمة متخصصة بفن ماوري والسكان الأصليين في نيوزيلندا، وناتاشا جينوالا، كاتبة وقيّمة، مديرة فنية لمهرجان كولومبوسكوب في كولومبو، وزينب أوز، قيّمة مستقلة مقيمة بين إسطنبول ونيويورك.

وكشفت قيّمات البينالي عن أطرهن التقييمية التي تبني فيما بينها حواراً بصرياً خلّاقاً وملهماً، وتقارب في الوقت نفسه تاريخ البينالي الممتد لثلاثين سنة، بوصفه منصة للتجريب الفني والحوار النقدي، كما ستعمل القيّمات على تهجين وإحياء منهجيات مختلفة، مثل الإقامات الفنية والتجمعات والنقاشات والكتابة والإنصات، وذلك بهدف إبراز الخصائص السياقية الفريدة للشارقة.

مفاهيم

تشكل الصيغ الجماعية والتعاون والمشاركة المجتمعية جوهر الإطار المفاهيمي لعلياء سواستيكا، فهي تدعو إلى التأملات الفنية التي تعاين عمل السلطة ضمن أوساطنا الاجتماعية والسياسية، واستكشاف تأثيرها على الذكريات الفردية، التناقض بين الحالة الشعرية والسياسة، الدور التأسيسي لمعرفة المرأة وتجربتها الروحية في تطور فهمنا ومعرفتنا والمسار التاريخي للإنسانية.

وتستمد أمل خلف إلهامها من أحد أشكال العرافة التي تمارس على نطاق شائع في المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم، وهو تقليد رمي الأصداف، حيث تقترح رواية القصص والأغاني والتنبؤات والحدس لتكون بمثابة منهجيات أو طقوس للتعليم المجتمعي والحداد والاستدلال على الطرق والتنظيم خلال فترات الاضطرابات السياسية والأزمات البيئية.

بينما يركز مشروع ميغان تاماتي-كوينيل على معارف ووجهات نظر الأمم الأولى، ويسلط الضوء على أهمية الارتباط بالأرض والمكان، والمفاهيم المتعلقة بالطبيعة العابرة للوجود والاعتراف بالنكسات أو الإخفاقات، مع الاستفادة من رغبتنا الجماعية في تصور مستقبل جديد وصياغة حقائق بديلة.

أما مشروع زينب أوز فيسعى لتأمل وفهم التحولات في أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وعلى وجه التحديد تأثر هذه التغييرات بالمراحل اللاحقة من التقدم السريع في التكنولوجيا والعلوم، وذلك من خلال عدسة الأمثلة والسوابق التاريخية، لتوفير فهم أعمق للتغيرات الجارية وآثارها المحتملة على المجتمع.

فعاليات

ومن المقرر أن تقام فعاليات بينالي الشارقة 16 في الفترة من 6 فبراير إلى 15 يونيو 2025، في مدينة الشارقة والحمرية والذيد وكلباء ومواقع أخرى في الإمارة، وستجمع بين مجموعة متنوعة وواسعة من وجهات النظر من خلال أعمال الفنانين: أديليتا حسني-بك، أكينبود أكينبيي، أكيرا إكيزوي، علياء فريد، سيسيل ب. إيفانز، ديان سوتشي رحماواتي، إيبيه نور، ريستو راتنانينجتياس، فاطمة بلقيس، هيلين أسكولي، هيمان تشونغ، جو نعمة، خورخي غونزاليس، كالوكي نياماي، كابولاني لاندغراف، كيت نيوباي، محمود خالد، مايكل باريكوهاي، ميلا توراجليتش، مونيكا دي ميراندا، بلافي بول، براتشايا فينتونج، راجني بيريرا، روسيلا بيسكوتي، سافرون تي راتانا، سيرابيس ماريتايم، شيفانجاني لال، ستيفاني كوميلانغ، ستيفن يازي، وومانيفيستو، ويوني سكارس.

وستعلن المؤسسة عن القائمة الكاملة للفنانين المشاركين في البينالي خلال الأشهر المقبلة.