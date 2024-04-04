سالم بن سلطان القاسمي يثمن جهود مسرح رأس الخيمة الوطني

ثمن الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس إدارة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، جهود ودور مسرح رأس الخيمة الوطني في دعم الحركة المسرحية والثقافية في الإمارة والدولة، وإسهامه في تشكيل الوعي الثقافي والفني، من خلال المشاركة في مختلف المهرجانات المسرحية والفنية بأعمال مسرحية مميزة تعكس الهوية الوطنية والثقافية للدولة.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، خلال استقباله في مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة أعضاء مسرح رأس الخيمة الوطني برئاسة الدكتور حمد محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة المسرح، أن مسرح رأس الخيمة الوطني يزخر بالطاقات الشبابية المبدعة التي تشكل امتداداً للتاريخ الكبير للمسرح، مهنئاً أعضاءه ومنتسبيه بمناسبة الفوز بأربع جوائز فنية خلال مشاركتهم في أيام الشارقة المسرحية في الدورة الثالثة والثلاثين (2024) عن مسرحية «إسكان» من تأليف الفنان عبدالله صالح، وإخراج الفنان عبدالله الدرزي، متمنياً أن يشكل هذا الإنجاز حافزاً لمواصلة التألق لإنتاج المزيد من الأعمال الفنية والثقافية الهادفة.

وتطرق الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، خلال اللقاء، إلى الاهتمام بالقضايا الوطنية والاجتماعية وتنمية شباب الوطن في تقديم أعمال مسرحية نوعية تقوم على رسالة هادفة ومضمون عميق بجانب المتعة والترفيه والتسلية والإضحاك دون تعارض بين البعدين ما يمكن أن يجتمع في إطار عمل فكاهي أو سواه من الأشكال الفنية والأدبية.

من جانبه أشاد الدكتور حمد محمد بن صراي بالاهتمام والدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، للمسرح، وحرص سموهما على الارتقاء بالأعمال المسرحية المختلفة وتعزيز العمل المسرحي في الإمارة.

وقال: «نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف نشاطات المسرح في الإمارة وتقديم أعمال ذات رسالة ومضمون هادف للمشاركة في المهرجانات التي تقام في الدولة»، معرباً عن شكره وتقديره للشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي لرعاية أنشطة وبرامج المسرح، ما يعطي دفعة معنوية لأعضاء المسرح لبذل الجهد وتقديم ما هو أفضل ومميز.