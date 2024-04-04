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اشتباك بين الجماهير والشرطة عقب قبل نهائي كأس كرواتيا

4/4/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 50 شخصا اعتقلوا وأصيب عدد آخر في أعمال شغب جماهيري بعد فوز دينامو زغرب على هايدوك سبليت 1-صفر في قبل نهائي كأس كرواتيا لكرة القدم أمس الأربعاء في مدينة سبليت.

واقتحم المتفرجون أرض الملعب بعد صفارة النهاية وامتدت أعمال العنف داخل وحول الملعب حتى وقت متأخر من الليل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة اعتقلت 51 شخصا وأصيب ثمانية من ضباط الشرطة بعد اشتباكات مع المشجعين.

وقالت الشرطة في بيان لوسائل إعلام كرواتية اليوم الخميس "هاجمت مجموعات كبيرة من الناس رجال الشرطة بإلقاء الألعاب النارية والزجاجات والحجارة ومقذوفات أخرى.

"كما اشتعلت النيران في عدد كبير من حاويات القمامة مما أدى لاستدعاء رجال الإطفاء. كما تسبب حريق في مكان انتظار السيارات في خوف العديد من المواطنين على مركباتهم. كما تضررت سيارة أحد الحكام".

وقال إيفيكا بولياك رئيس بلدية سبليت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "لا يوجد مبرر للعنف، وأدين بشدة أعمال الشغب وتدمير الممتلكات التي وقعت داخل الملعب وحوله بعد المباراة. آسف لمثل هذه المشاهد وأتمنى ألا نراها مرة أخرى في مدينتنا".

وتغلب دينامو على هايدوك سبليت مرتين في أربعة أيام، في الدوري ثم الكأس.

وتسمى المباريات بين الفريقين "ديربي فييتشني" (القمة الأبدية) في كرواتيا. ويستضيف دينامو فريق ريكا في ذهاب نهائي كأس كرواتيا يوم 15 مايو المقبل.

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