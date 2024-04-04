اللجنة المنظمة لمونديال الجودو أبوظبي 2024 تعتمد أعلى المعايير للنسخة الجديدة

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، تطبيق أعلى المعايير التي من شأنها أن تضمن تنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق في تاريخ"مونديال الجودو"، إحدى أعرق البطولات الرياضية الأولمبية على الصعيد الدولي، والتي ستقام لأول مرة على أرض الإمارات وفي نسختها الـ37، من 19 إلى 25 مايو المقبل، في "مبادلة أرينا" أبوظبي.

وأكد عارف حمد العواني، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، أن ارتباط اسم الإمارات بهذا الحدث، يجعل المسؤولية مضاعفة لمواصلة تقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح والتفوق الذي بات سمة جميع البطولات الرياضية الكبرى التي تقام على أرض الدولة عموماً، وفي أبوظبي على وجه الخصوص، وهو ما تحقق بفضل الدعم السخي واللامحدود الذي نحظى به من القيادة الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة السديدة التي تبوأت بفضلها دولتنا الريادة على كافة الأصعدة، وأصبحت مقصدا للاتحادات الرياضية الدولية التي تبحث عن الإبهار والابتكار في إقامة أحداثها الرئيسية.

واعتبر العواني، أن اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، لديها الثقة الكاملة في تقديم نسخة ستكون الأفضل في تاريخ هذه البطولة الكبرى، بفضل الخبرات المكتسبة من تنظيم العديد من البطولات الرياضية، وتحديدا الجودو إذ تحتضن أبوظبي سنويا منافسات الجائزة الكبرى بمشاركة كبيرة ونجاحات تنظيمية، مشهود لها من قبل الاتحاد الدولي للجودو.

وأعلنت اللجنة المنظمة، خلال الاجتماع، الذي حضره الأعضاء طلال الهاشمي، وشمسه الهنائي، وناصر الزعابي، وسلطان الكتبي، وناصر التميمي مدير البطولة عن فتح باب التسجيل للمشاركة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو، ومخاطبة الاتحادات المحلية حول العالم.

وأوضحت اللجنة، أن أكثر من 100 من الاتحادات المحلية في العالم بشكل مبدئي المشاركة في البطولة المقبلة، مع توقعات بزيادة العدد حتى الموعد النهائي لانطلاق المنافسات، كونها تأتي خلال فترة العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة – باريس 2024، ما يعني أننا سنشهد مشاركة نخبة من أفضل الرياضيين في العالم وهم في قمة جاهزيتهم وتحفزهم لحصد الألقاب.

كما اعتمدت اللجنة المنظمة الخطة الترويجية والإعلانية للبطولة، التي تسعى من خلالها لإبراز إقامة بطولة العالم للجودو، وأيضا الترويج لأبوظبي كوجهة بارزة للسياحة الرياضية مع توافد الجماهير من خارج الدولة لمتابعة هذا الحدث خصيصا.

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