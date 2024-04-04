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ميسي يُثير الفوضى عقب لقاء إنتر ميامي ومونتيري

4/4/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


يواجه نجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، اتهاما بإثارة الفوضى خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مونتيري المكسيكي 1-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

وغاب ميسي عن المباراة التي أقيمت فجر اليوم الخميس، بسبب الإصابة وتابع اللقاء من المدرجات، إلا أن النجم الأرجنتيني تصدر المشهد.

وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية، أن ميسي وزملاءه ذهبوا بعد المباراة للاعتراض على قرارات الحكم وتشاجروا مع اللاعبين البدلاء بصفوف الفريق المكسيكي.

كما نقلت وسائل إعلام مكسيكية، أن ميسي تشاجر أيضا مع مدرب فريق مونتيري، تانو أورتيز.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن وجود احتكاك ساخن بين لاعبي إنتر ميامي والحكام والجهاز الفني لمونتيري بعد صافرة النهاية.

وأوضحت أن ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا ومدرب إنتر ميامي، تاتا مارتينو، أطلقوا سلسلة من الشكاوى ضد الحكم، حيث بدأ كل شيء فور نزول ميسي من المدرجات وذهابه إلى غرفة تبديل الملابس.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان"، أن فريق مونتيري تأكد من أن الحكم دون الواقعة في تقريره الذي سيرفع لاتحاد الكرة في أمريكا الشمالية والكاريبي تمهيدا لاتخاذ إجراء ضد ميسي وباقي اللاعبين.

ويغيب ميسي عن الملاعب بسبب الإصابة منذ 13 مارس الماضي، وتثار شكوك حول جاهزيته لخوض مباراة العودة ضد مونتيري الخميس المقبل.


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