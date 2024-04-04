بالأرقام..كريستيانو رونالدو يُحرج أساطير كرة القدم



بات كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، قريبا من نيل لقب هداف الدوري السعودي لموسم 2023-2024، في ظل تربعه على عرش صدارة الترتيب.

ووصل رونالدو إلى 29 هدفا بعدما سجل "هاتريك" في شباك أبها، الثلاثاء الماضي، ليبتعد بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال.

وسلطت شبكة "بليتشر ريبورت" الضوء على استمرار قطار أهداف رونالدو بلا توقف، رغم تقدمه في العمر وبلوغه 39 عاما.

وأشارت الشبكة إلى بلوغ "الدون" 422 هدفا منذ أن بلغ 30 عاما، وهو ما يتفوق به على أساطير وهدافين سابقين في مسيرات كاملة.

وهناك مجموعة من اللاعبين السابقين الذين لم يسبق لهم تسجيل أكثر من 422 هدفا منذ بداية مسيراتهم وحتى نهايتها.

وأوضحت الشبكة وفقاً لروسيا اليوم أن من بين هؤلاء صامويل إيتو الذي سجل 420 هدفا، وتييري هنري (411) وديدييه دروغبا (367) هدفا.

وأضافت أن رونالدو تفوق أيضا على غونزالو هيغواين، وواين روني، ورود فان نيستلروي، إذ سجل كل منهم 366 هدفا.

وتابعت أن هذا التفوق يسري أيضا على روبن فان بيرسي (322)، لوكا توني (322)، فرانشيسكو توتي (316)، كارلوس تيفيز (312) ودييغو فورلان (310).





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