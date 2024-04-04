أبوظبي إكستريم تعلن عن إقامة النسخة الرابعة في باريس 18 مايو

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي اكستريم (ADXC 4)، عن إقامة النسخة الرابعة في العاصمة الفرنسية باريس يوم 18 مايو المقبل، في خطوة جديدة للحدث الذي يواصل رحلته حول العالم، بالوصول إلى قارة جديدة، بعدما أقيمت أول نسختين في أبوظبي، والنسخة الثالثة في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

يأتي الإعلان تجاوبا مع ترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة هذا النوع من النزالات الحماسية التي تقدمها"أبوظبي إكستريم"، وتجمع بين لعبتي الجوجيتسو والجرابلينج بشكل مبتكر داخل قفص القتال.

وقال طارق البحري المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM): تجسد بطولة أبوظبي إكستريم رؤية الإمارات لنشر ألعاب الفنون القتالية على مستوى العالم بطريقة فريدة من نوعها وغير مسبوقة.

وأضاف : يأتي ذلك بعد الانطلاقة الضخمة في أبوظبي التي رسخت موقعها كوجهة رائدة عالميا في هذا النوع من الفنون القتالية المبتكرة، حيث نسعى بدورنا للوصول إلى مختلف المواقع الرئيسة في العالم لتكون الجهود متكاملة على كافة الأصعدة عبر جذب أفضل المواهب في هذه الرياضات، وتقديم منتج جديد في عالم الفنون القتالية داخل القفص.

وتابع البحري : يأتي اختيار باريس وجهة لنا في النسخة الرابعة، بالنظر لأهمية هذه المدينة على الصعيد الرياضي في هذا العام، فهي تستعد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل، إلى جانب كون القارة الأوروبية عموما تزخر بالمواهب العالمية للفنون القتالية في رياضة الجوجيتسو والجرابيلنج، ونتطلع أن نقدم للعالم مرة أخرى القدرات الإماراتية في تنظيم الأحداث العالمية، استنادا إلى خبرة أبوظبي الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الأضخم من نوعها.

وبعد أن انطلقت البطولة في أبوظبي العام الماضي، وتواصلت مطلع هذا العام بإقامة النسخة الثانية، بدأت اللجنة المنظمة بإقامة بطولات خارج الدولة، انطلاقاً مع مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية التي أقيمت في شهر مارس الماضي، وسط إقبال كبير من الجماهير البرازيلية التي منحتهم البطولة، فرصة مشاهدة نزالات فريدة وفق قوانين وقواعد مبتكرة، في إطار "أسبوع النزال" الذي نظمته أبوظبي في البرازيل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن برنامج فعاليات النسخة الرابعة في باريس تباعا عبر حسابات" ADXC "، على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، وتشهد النسخة الرابعة مشاركة ستضم نخبة المقاتلين في العالم في الوقت الحالي.

يذكر أن النسخة الخامسة من "أبوظبي إكستريم" ستقام في أبوظبي يوم 2 أغسطس المقبل في مبادلة أرينا.

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