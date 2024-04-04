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فيسبوك يسعى لمنافسة Tiktok بهذه الميزة

4/4/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في ظل التنافس المحموم بين مواقع التواصل لكسب أعداد كبيرة من المتابعين، أعلن المطورون في Meta أن تطبيق "فيسبوك" في الهواتف الذكية سيحصل على مشغل جديد للفيديوهات لعرض الفيديوهات العمودية بطريقة تشبه طريقة العرض في تطبيقات TikTok.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن مشغل الفيديو الجديد سيعمل مع فيديوهات Reels وFacebook Live، وسيعرض المقاطع على الحجم الكامل لشاشة الهاتف وفق روسيا اليوم.

وبداية سيتوفر لمستخدمي تطبيقات "فيسبوك" عبر أنظمة iOS في الولايات المتحدة وكندا، وسيتوفر لمستخدمي "فيسبوك" على نطاق أوسع خلال الأشهر القادمة.

وأوضح الخبراء في "فيسبوك" أن المشغل الجديد يوفر للمستخدمين أيضا إمكانية عرض الفيديو بوضع ملء الشاشة لمقاطع الفيديو الأفقية أيضا، كما ستتوفر فيه أدوات لتخطي اللقطات أثناء مشاهدة الفيديوهات الطويلة.

وبالنقر على واجهة المشغل الجديد ستظهر للمستخدم خيارات إضافية أيضا مثل خيار توقيف العرض بشكل مؤقت، أو خيار الانتقال في اللقطات إلى لمدة 10 ثوان.

ويرى بعض الخبراء إلى أن المبرمجين في "فيسبوك" يعملون على تطوير الميزة الجديدة بعد أن لاحظوا شعبية الفيديوهات الأفقية والمشاهدات الكثيرة لها في شبكات التواصل الاجتماعي.



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