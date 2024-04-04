رجل يطعن طفلة في متجر كبير بألمانيا

طعن رجل يحمل الجنسيتين الهولندية والسورية طفلة (4

سنوات) في متجر كبير بجنوبي ألمانيا، بعد ظهر أمس الأربعاء، وتم نقلها إلي المستشفي لإصابتها بجروح خطيرة.

ولا تزال دوافع الجريمة غير واضحة. وبحسب الشرطة فإن المشتبه فيه غريب عن الفتاة ووالدتها.

وقالت متحدثة باسم الشرطة عن المشتبه به والفتاة: "إنه لم يكن طرفا الجريمة يعرفان بعضهما البعض، وربما لم تكن هناك علاقة سابقة بينهما."

ووفقا لنتائج أولية، فإن الرجل البالغ من العمر 34 عاما ويحمل الجنسيتين الهولندية والسورية هاجم فجأة الطفلة بسكين وأصابها بجروح خطيرة. وتم نقل الطفلة على الفور إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لها، وهي في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة، إن أحد الشهود في المتجر لاحظ الهجوم وتدخل، وانتزع السكين من المهاجم ثم طارده."

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة أن المشتبه به فر من المتجر بعد ارتكاب الجريمة "واتصل الشاهد بالشرطة وأخبرنا بمكان وجود الرجل. وهكذا تمكن زملائي من إلقاء القبض عليه" بدون مقاومة.

وتم إعادة فتح المتجر الواقع في منطقة فانجن بولاية بادن - فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا كالمعتاد صباح اليوم الخميس، وإزالة أثار الجريمة.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام القاضي في وقت لاحق بعد ظهر اليوم الخميس ليقرر ما إذا كان سيتم حبسه احتياطيا.

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