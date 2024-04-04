رجل يطعن طفلة في متجر كبير بألمانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
طعن رجل يحمل الجنسيتين الهولندية والسورية طفلة (4
سنوات) في متجر كبير بجنوبي ألمانيا، بعد ظهر أمس الأربعاء، وتم نقلها إلي المستشفي لإصابتها بجروح خطيرة.
ولا تزال دوافع الجريمة غير واضحة. وبحسب الشرطة فإن المشتبه فيه غريب عن الفتاة ووالدتها.
وقالت متحدثة باسم الشرطة عن المشتبه به والفتاة: "إنه لم يكن طرفا الجريمة يعرفان بعضهما البعض، وربما لم تكن هناك علاقة سابقة بينهما."
ووفقا لنتائج أولية، فإن الرجل البالغ من العمر 34 عاما ويحمل الجنسيتين الهولندية والسورية هاجم فجأة الطفلة بسكين وأصابها بجروح خطيرة. وتم نقل الطفلة على الفور إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لها، وهي في حالة مستقرة.
وقالت الشرطة، إن أحد الشهود في المتجر لاحظ الهجوم وتدخل، وانتزع السكين من المهاجم ثم طارده."
وذكرت المتحدثة باسم الشرطة أن المشتبه به فر من المتجر بعد ارتكاب الجريمة "واتصل الشاهد بالشرطة وأخبرنا بمكان وجود الرجل. وهكذا تمكن زملائي من إلقاء القبض عليه" بدون مقاومة.
وتم إعادة فتح المتجر الواقع في منطقة فانجن بولاية بادن - فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا كالمعتاد صباح اليوم الخميس، وإزالة أثار الجريمة.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام القاضي في وقت لاحق بعد ظهر اليوم الخميس ليقرر ما إذا كان سيتم حبسه احتياطيا.
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