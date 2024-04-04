تونس : ضبط 1335 مهاجرا وانتشال 3 جثث قرب صفاقس



أعلن الحرس البحري في تونس ، اليوم الخميس، ضبط 1335 مهاجرا إثر إحباط 31 عملية هجرة غير نظامية في سواحل وسط تونس، فيما لاحظ شهود ثلاث جثث في سواحل صفاقس.

وينحدر المهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويتخذ أغلبهم من سواحل صفاقس وجهة رئيسية للعبور الى الجزر الإيطالية القريبة.

وقال شهود

إنهم شاهدوا أمس الأربعاء ثلاث جثث لمهاجرين غرقى من بينهم رضيع، في ميناء الصيد البحري بمنطقة اللواتة التابعة لولاية صفاقس.

وأفاد الحرس الوطني بتوقيف ثمانية

أشخاص من وسطاء ومهربي البشر ومصادرة 14 مركبا حديديا ومحركين لقوارب وكميات من المحروقات في حملة أمنية.

ومع تحسن أحوال المناخ تنشط موجات الهجرة في البحر بشكل أكبر.

وشهد عام 2023 أعدادا قياسية من المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل تونس، فيما لقي أكثر من 1300 شخص حتفهم في البحر، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة.

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