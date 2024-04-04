إقبال قوي مع انطلاق عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتي

انطلقت مساء اليوم الخميس عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الـ18 على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الـ12 ليلاً..

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 834.733 ناخباً وناخبة 50 نائباً من بين 200 مرشح في عملية اقتراع تجرى وفقاً لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد..

وشهدت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس حضوراً قوياً مع بدء التصويت الذي يأتي وقت الظهيرة في شهر رمضان، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت مع حلول المساء. وقررت الحكومة تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (اليوم الخميس) وعدّه يوم راحة.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية

الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اللجان الانتخابية،

وأكد أن نسبة الإقبال على التصويت من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت فوق ممتازة وذلك مع دخول الساعات الأولى من عملية الاقتراع.



وفي تصريح للصحفيين عقب تفقده اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة (مدرسة نورية الصبيح الثانوية) في منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء قال إن المواطنين الكويتيين

لبوا نداء التصويت في حضورهم وكثافتهم مشيرا إلى أن اختيار

هذا التوقيت في شهر رمضان المبارك ما هو الا حرصا من سمو أمير البلاد على كثافة الحضور.



.وعقب إغلاق باب الاقتراع وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور «وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات غير المنضبطة.».

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحاً على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104.038 ناخبين وناخبة (50398 ذكوراً - 53640 إناثاً) في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحاً على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95.302 ناخباً وناخبة (46639 ذكوراً - 48663 إناثاً).

أما في الدائرة الثالثة فيتنافس 32 مرشحاً على أصوات 143.693 ناخباً وناخبة (68991 ذكوراً - 74702 إناثاً) بينما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحاً للحصول على أصوات 220.932 ناخباً وناخبة (106534 ذكوراً - 114398 إناثاً).

وفي الدائرة الانتخابية الخامسة يتنافس 40 مرشحاً على عدد أصوات 270.768 ناخباً وناخبة (133386 ذكوراً - 137382 إناثاً) وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين..

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