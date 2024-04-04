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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة العيد على الأيتام في مصر

4/4/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع كسوة العيد ومواد غذائية متنوعة لعدد من الأسر المتعففة والأيتام التي تكفلهم الهيئة، في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وفي هذا الصدد قامت الهيئة بتوزيع 3 آلاف كرتونة رمضانية و"كسوة العيد" على أكثر من 2000 مستفيد من مختلف الاعمار وذلك خلال المعرض الخاص للملابس الجاهزة الذي تم تنظيمه في أكثر من موقع.

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