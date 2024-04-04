الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة العيد على الأيتام في مصر

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع كسوة العيد ومواد غذائية متنوعة لعدد من الأسر المتعففة والأيتام التي تكفلهم الهيئة، في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وفي هذا الصدد قامت الهيئة بتوزيع 3 آلاف كرتونة رمضانية و"كسوة العيد" على أكثر من 2000 مستفيد من مختلف الاعمار وذلك خلال المعرض الخاص للملابس الجاهزة الذي تم تنظيمه في أكثر من موقع.

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