سعيد أحمد لوتاه الخيرية تتبرع بــ15 مليون درهم لدعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان



أعلنت "مؤسسة الجليلة" - التي تقود ركيزة العطاء في "دبي الصحية" - عن تقديم مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تبرعا بقيمة 15 مليون درهم، لدعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، الذي يعد أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان على مستوى إمارة دبي.

يأتي هذا التبرع تأكيداً على التزام مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بدعم العمل الخيري والإنساني المستدام داخل الدولة وخارجها عبر مسيرة تمتد لأكثر من نصف قرن من العطاء للمؤسس سعيد أحمد لوتاه "رحمه الله"، وتعزيز الجهود الرامية لتأكيد نموذج دبي الرائد في كافة المجالات وفي مقدمتها مجال الرعاية الصحية.

ومن المقرر افتتاح المستشفى في 2026 تكريما لمسيرة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الزاخرة بالعطاء والعمل الإنساني.

ويتم إنشاء المستشفى بدعم من التبرعات السخية التي تستقبلها "مؤسسة الجليلة" من قبل المانحين والهيئات الحكومية والخاصة والشركات المحلية.

وقال المهندس حسين بن ناصر لوتاه عضو مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية : اقتداء بنهج قيادتنا الرشيدة التي جعلت من العمل الخيري وتعزيز مجالاته المختلفة رافدا أساسيا في مبادراتها واستراتيجياتها التنموية والإنسانية، وانطلاقا من التزامنا في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بممارسة المسؤولية الاجتماعية ودعم أنشطة التعليم والأبحاث في المجالات الطبية برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس الأمناء، يسرنا أن نقدم دعمنا لمؤسسة الجليلة ورسالتها النبيلة والمتمثلة في إنشاء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكل من يحتاجها تحقيقا للأهداف الرئيسة للمؤسسة التي أرسى معالمها وغرس بذرتها المؤسس الحاج سعيد أحمد لوتاه رحمه الله في مجال التعليم والرعاية الصحية والبحث والعلمي وفي إطار العمل الخيري والإنساني عموماً داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور ثاني المهيري مدير قطاع التعليم والرعاية الصحية بمؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية : نهدف من خلال تكاتف جهودنا إلى ترك بصمة ملموسة في المساعي الموجهة نحو مكافحة السرطان ودعم أنشطة البحث العلمي في المجال الطبي لا سيما أننا نمتلك إرثا هائلا في قطاع التعليم الطبي والرعاية الصحية حيث تعد كلية دبي الطبية للبنات والتي تم إنشاؤها قبل أربعين عاما كأول كلية تدرس الطب للبنات في منطقة الخليج العربي إحدى روافدنا التعليمية التي تحظى بمكانة مرموقة في القطاع الطبي والصحي.

وأكد الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لـ "مؤسسة الجليلة" أن دعم المتبرعين يشكل جزءا أساسيا من النجاح في إنشاء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، معربا عن امتنانه لمؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية التي تعهدت بالمساعدة في دعم مرضى السرطان وأسرهم.

وقال إن المستشفى الجديد سيستقطب أهم الخبرات والكوادر الطبية في مجال علاج السرطان وسيقدم مساهمة قيّمة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي وجعل المريض على رأس قائمة الأولويات.

يذكر أن مستشفى حمدان بن راشد للسرطان التابع لـ "دبي الصحية " تبلغ مساحته 56000 متر مربع وبطاقة استيعابية 116 سريراً حيث سيقدم من خلال فريق متعدد التخصصات يضم طاقم تمريض تخصصي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بدءا من التشخيص الأولي والعلاج والرعاية الشاملة تحت سقف واحد، كما سيوفر علاجات وخدمات مختارة للمرضى في منازلهم لضمان استمرارية الرعاية الميسرة وذلك ترجمة للقيمة الأساسية لدبي الصحية "المريض أولا".

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